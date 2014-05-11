РПЦ заявляет, что в Украину не пустили ее митрополита

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу РПЦ.

По ее данным, митрополит Иларион прилетел в Днепропетровск в субботу, 10 мая, чтобы поздравить с днем рождения митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.

Читайте такжеЖителей Донетчины призывают не посещать святые места на Пасху«Во время прохождения пограничного контроля митрополита Илариона задержали. После длительного ожидания руководителю отдела внешних церковных связей вручили официальное письменное уведомление о том, что ему запрещен въезд на территорию Украины», - проинформировали в РПЦ.

Там отметили, что причины запрета митрополиту не объяснили.

Государственная пограничная служба Украины запрет пока не комментировала.