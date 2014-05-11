Силы АТО уничтожили несколько блокпостов террористов

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, уничтожены все блокпосты террористов на подступах к Красному Лиману, блокпост непосредственно в пределах города Славянска - в районе комбикормового завода, где состоялся сегодня скоротечный бой. Также уничтожен блокпост террористов в районе Андреевки у Краматорска.

Читайте такжеНа Донбассе началась очередная активная фаза АТО - ТимчукВ МВД отметили, что потерь со стороны соединений, которые принимают участие в АТО, нет. Также нет потерь среди мирного населения. Относительно потери среди террористов - данные устанавливаются.