Правоохранители задержали террористов со 100 тысячами заполненных для "референдума" бюллетеней
20:55, 10 мая 2014Политика
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В субботу, 10 мая, во время проведения антитеррористической операции в окрестностях Славянская была задержана группа вооруженных террористов. Боевики везли ящики с уже заполненными бюллетенями для голосования на так называемом «референдуме» сепаратистов 11 мая.
В Славянске продолжается террор / REUTERS
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Общее количество бюллетеней превышает 100 тысяч экземпляров. На всех бюллетенях была проставлена отметка в графе «ДА» в поддержку независимости так называемой «Донецкой народной республики». У задержанных также изъяли автоматы, пистолеты и патроны.
10 мая председатель центральной избирательной комиссии» так называемой самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Роман Лягин заявил, что «референдум» в Донецкой области, запланирован на 11 мая, в двух округах начался досрочно в связи с обострением ситуации, в частности в Мариуполе.
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