Правоохранители задержали террористов со 100 тысячами заполненных для "референдума" бюллетеней

20:55, 10 мая 2014
Политика
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В субботу, 10 мая, во время проведения антитеррористической операции в окрестностях Славянская была задержана группа вооруженных террористов. Боевики везли ящики с уже заполненными бюллетенями для голосования на так называемом «референдуме» сепаратистов 11 мая.

REUTERS

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Общее количество бюллетеней превышает 100 тысяч экземпляров. На всех бюллетенях была проставлена отметка в графе «ДА» в поддержку независимости так называемой «Донецкой народной республики». У задержанных также изъяли автоматы, пистолеты и патроны.

10 мая председатель центральной избирательной комиссии» так называемой самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Роман Лягин заявил, что «референдум» в Донецкой области, запланирован на 11 мая, в двух округах начался досрочно в связи с обострением ситуации, в частности в Мариуполе.

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