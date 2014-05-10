Правоохранители задержали террористов со 100 тысячами заполненных для "референдума" бюллетеней

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Общее количество бюллетеней превышает 100 тысяч экземпляров. На всех бюллетенях была проставлена отметка в графе «ДА» в поддержку независимости так называемой «Донецкой народной республики». У задержанных также изъяли автоматы, пистолеты и патроны.

10 мая председатель центральной избирательной комиссии» так называемой самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Роман Лягин заявил, что «референдум» в Донецкой области, запланирован на 11 мая, в двух округах начался досрочно в связи с обострением ситуации, в частности в Мариуполе.