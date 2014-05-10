Донецкие сепаратисты заявляют, что досрочно начали «референдум» на двух округах - СМИ

Об этом РБК-Украина сообщил председатель «центральной избирательной комиссии» самопровозглашенной ”Донецкой народной республики” Роман Лягин.

По его словам, вчера в Мариуполе начали проводить референдум, узнав о возможном обострении политической ситуации в регионе. По мнению Лягина, именно это послужило причиной активизации действий украинской армии 9 мая.

По словам Лягина, спонсорская помощь для референдума составила 20 тыс. грн. Остальные средства были собраны активистами.

Читайте такжеСепаратисты не смогли договориться, поэтому "референдум" в Харькове 11 мая не состоится - СМИ

Как сообщалось, ранее Лягин заявлял, что порога явки на ”референдуме” о статусе Донбасса не установлено, сепаратисты будут считать его состоявшимся при любом показателе явки избирателей.

Сепаратисты сформировали уже 53 территориальные комиссии для проведения «референдума».

В 8 часов утра в воскресенье на Донбассе откроются 1527 участков, утверждает Лягин, закроются они в 22.00.

Международных наблюдателей на нем не будет - никто не захотел приехать.

Безопасность участков, по словам Лягина, будут обеспечивать ”энтузиасты”.