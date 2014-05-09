В Мариуполе в ходе АТО погибли три человека, 25 получили ранения – ОГА
Данными о принадлежности убитых и раненых департамент здравоохранения на данный момент не располагает, заключено в сообщении.
В Мариуполе сегодня, 9 мая, в ходе антитеррористической операции погибли три человека, 25 получили ранения.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
По информации медиков, сегодня в ходе антитеррористической операции в Мариуполе по состоянию на 15.00 три человека погибли, еще 25 получили ранения и были доставлены в лечебно-профилактические учреждения города.
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Данными о принадлежности убитых и раненых департамент здравоохранения на данный момент не располагает, заключено в сообщении.
Как сообщал УНИАН, захваченный сепаратистами 24 апреля Мариупольский горсовет был освобожден утром 7 мая. Во время спецоперации по освобождению горсовета задержано несколько человек.
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В тот день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в результате операции ситуация в Мариуполе взята под контроль.
Сегодня сайт 0629 сообщил, что в центре города около 10.30 началась перестрелка возле управления милиции и воинской части Нацгвардии Украины.
Позже сообщалось, что в Мариуполе загорелся первый этаж горсовета, в город вошла украинская бронетехника.