В Мариуполе в ходе АТО погибли три человека, 25 получили ранения – ОГА

В Мариуполе сегодня, 9 мая, в ходе антитеррористической операции погибли три человека, 25 получили ранения.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

По информации медиков, сегодня в ходе антитеррористической операции в Мариуполе по состоянию на 15.00 три человека погибли, еще 25 получили ранения и были доставлены в лечебно-профилактические учреждения города.

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Данными о принадлежности убитых и раненых департамент здравоохранения на данный момент не располагает, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, захваченный сепаратистами 24 апреля Мариупольский горсовет был освобожден утром 7 мая. Во время спецоперации по освобождению горсовета задержано несколько человек.

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В тот день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в результате операции ситуация в Мариуполе взята под контроль.

Сегодня сайт 0629 сообщил, что в центре города около 10.30 началась перестрелка возле управления милиции и воинской части Нацгвардии Украины.

Позже сообщалось, что в Мариуполе загорелся первый этаж горсовета, в город вошла украинская бронетехника.