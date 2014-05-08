Президент и премьер Польши пригласили Порошенко обсудить сотрудничество и вопросы безопасности

На встрече будут обсуждены планы украинско-польского сотрудничества, включая подготовку нового Соглашения о предоставлении гарантий безопасности, сообщает пресс-служба Порошенко.

«Я получил приглашение от президента Польши Бронислава Коморовского и премьер-министра Польши Дональда Туска. Мы будем обсуждать планы и направления украинско-польского сотрудничества», - отметил Порошенко на пресс-конференции в городе Кременчуге Полтавской области 8 мая.

Читайте такжеПорошенко в случае победы на выборах сразу поедет на Донбасс, а не в США, ЕС или МосквуОн отметил, что на переговорах будет подниматься вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности.

«Мы должны создать новую конструкцию безопасности, выписать новое соглашение о предоставлении гарантий безопасности, в которой будут не только участники Будапештского меморандума - США, Великобритания, Франция, - но и другие страны-соседи - члены Европейского союза, которые могут выступить гарантами», - подчеркнул Порошенко.

Порошенко отметил, что Украина должна иметь четкую и твердую позицию: формировать пояс безопасности, который будет гарантировать мир, покой, согласие внутри страны и на континенте».

По его словам, создание такой полосы безопасности будет корреспондироваться с перевооружением украинских вооруженных сил, «для того, чтобы дать достойный ответ российским агрессорам». Он подчеркнул, «если мы сами себя не защитим, никто нас не защитит».

Порошенко отмечает, что эти действия направлены на повышение материального обеспечения военнослужащих и восстановление престижа профессии военного.