Задержан еще один организатор беспорядков в Одессе

16:24, 08 мая 2014
Политика
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Им оказался депутат местного горсовета – Сергей Бовбалан.

Жертвами массовых беспорядков в Одессе стали 46 человек / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, в сообщении сказано, что задержанному депутату инкриминируют экстремизм, в частности, участия в массовых беспорядках. А также захват административных зданий.

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Напомним, сегодня МВД задержало двух главных фигурантов экстремистских организаций, которые действовали 2 мая в Одессе.

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