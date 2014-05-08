Задержан еще один организатор беспорядков в Одессе
16:24, 08 мая 2014Политика
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Им оказался депутат местного горсовета – Сергей Бовбалан.
Жертвами массовых беспорядков в Одессе стали 46 человек / REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, в сообщении сказано, что задержанному депутату инкриминируют экстремизм, в частности, участия в массовых беспорядках. А также захват административных зданий.
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Напомним, сегодня МВД задержало двух главных фигурантов экстремистских организаций, которые действовали 2 мая в Одессе.
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