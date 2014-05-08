В Одессе разоблачили преступную группу, подозреваемую в финансировании сепаратизма

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, эта группа организовала финансовую схему для выведения в теневое обращение средств отечественных субъектов ведения хозяйства, в том числе с государственной долей.

СБУ установила причастность 6 граждан Украины, в том числе директора отделения местного банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме по незаконному переводу безналичных средств в наличные - разворовыванию средств государственных предприятий, а также незаконному перечислению валюты за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур.

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Установлено, что директор отделения банка, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал контроль за счетами предприятий, которые используются в незаконных сделках, и выдачу наличных. В обязанности других двух участников группы входило получение денег в отделении банка. Остальные исполняли обязанности курьеров. За последние три года в теневое обращение ежегодно выводилось почти по 300 млн грн.

6 мая сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников во время получения денег в одном из банковских учреждений Одессы. У задержанных изъято 1,6 млн грн наличными.

В тот же день правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, жилищах и транспортных средствах участников сделки. Во время обысков были изъяты фиктивные печати предприятий, финансово-хозяйственная документация, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент-банк», накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг, а также более 2 млн грн наличными.

Проверяется информация об использовании средств, полученных в результате противоправной сделки, для финансирования радикальных групп и дестабилизации ситуации в регионе.

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Согласно постановлению суда, наложены аресты на счета 5 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находились более 3 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.