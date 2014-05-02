СБУ установила личность «Абвера» - одного из ключевых диверсантов группы «Стрелка»

Контрразведка Службы безопасности Украины установила реальное имя и фамилию одного из ключевых участников преступной диверсионной группы Игоря Стрелкова (офицера Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Гиркина).

Диверсантом с позывным «Абвер» («Адлер»), который фактически является правой рукой «Стрелка», является гражданин РФ Здрылюк Сергей Анатольевич. Этот человек имеет также паспорт гражданина Украины, сообщили УНИАН в Антитеррористическом центре при СБУ.

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Здрылюк родился 23 июля 1972 года в Винницкой области, долгое время проживал в Крыму. Именно на территории Крыма он прошел специальную подготовку и 12 апреля в составе группы «Стрелка» прибыл в Донецкую область для участия в масштабной диверсионной операции и терроре мирного населения.

СБУ выяснила, что «Абвер» вместе с членами разведывательно-диверсионной группы в составе более 30 человек под командованием Стрелкова 13 апреля совершили вооруженное нападение на сотрудников СБУ, во время которого погиб один сотрудник СБУ и трое были ранены.

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Также установлена причастность «Абвера» к похищению в Донецкой области представителей ОБСЕ.

В рамках уголовного производства № 22014000000000117 (часть 1 статьи 258-3) СБУ принимает все меры для задержания этого преступника и привлечения его к ответственности.