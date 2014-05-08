Яценюк призывает патриотов воздержаться от действий, которые могут использовать против Украины

Об этом говорится в обращении Яценюка по случаю Дня Победы, переданном агентству УНИАН Департаментом информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«69-й раз отмечают украинцы освобождение Украины и Европы от коричневой чумы. И впервые за 69 лет это происходит в условиях войны. Пусть и непровозглашенной, но настоящей войны, которую ведет российский режим против Украины. Впервые после 41-го года враг пересек границы Украины, нарушил ее территориальную целостность, аннексировал часть территории, заслал сюда диверсионно-террористические группы. Украинцы – мирный народ, который никогда ни на кого не нападал. Но нам не оставили иного выбора, как взять в руки оружие», - заявил Яценюк.Читайте такжеТурчинов: С вооруженными преступниками, убивающими людей, диалог не ведут

По его словам, «как будто с помощью машины времени мы вернулись в тридцатые годы. Именно оттуда позаимствовал свою шокирующую риторику лидер одного из соседних государств. Разве аннексия Крыма не подобна оккупации Судетской области? Или непризнание украинцев как нации, отличающейся от россиян, не напоминает дискуссию о подготовке к аншлюсу Австрии? Столкнувшись с внешней агрессией и террористами, Украина еще больше ценит бессмертный подвиг тех, кто отстоял мир 69 лет назад. Тех, кто под разными флагами сражались за Украину, за жизни, за будущее. Около 3 миллионов украинских фронтовиков не вернулись с поля боя. 5,5 миллионов жителей Украины были убиты на оккупированной территории. Войной было разрушено почти 700 городов и 28 тысяч сел. И тот, кто сейчас говорит в Москве, что, мол, победили бы и без вас, совершает надругательство над памятью миллионов павших».

«Мы - народ-победитель, который имеет право гордиться своим вкладом в преодоление фашизма. И вполне заслуженно в 1945 году Украина стала одной из стран-основательниц ООН», - подчеркнул Яценюк.

Он призвал помянуть погибших, а также поклониться тем, кто жив и с кого следует брать пример теперь, когда над Отчизной опять нависла смертельная угроза.

От имени правительства Украины и от себя Яценюк поздравил ветеранов, детей войны, всех, кто считает 9 мая великим днем.

Яценюк подчеркнул, что не рассчитывает на то, что «экстремисты возьмут паузу в своих кровавых делах хотя бы на этот день. Руководство государства информировано о черных планах российских диверсантов и их наемников. Власти принимают все меры по безопасности, но нам противостоят люди, у которых нет ничего и никого святого. Прошу по возможности воздерживаться от каких-либо массовых акций, а в случае участия в них не поддаваться на провокации. Демонстрировать терпимость к флагам, лозунгам, другим взглядам».Читайте такжеСепаратисты, которые не совершали тяжких преступлений, могут быть амнистированы - Яценюк

Как подчеркнул премьер, антитеррористическая операция, которая продолжается в Донецкой области и где «наши воины демонстрируют такую же доблесть, как их деды и прадеды в Красной Армии или УПА, направлена исключительно против террористов. Против тех, кто взял в руки оружие и убивает. Но мы говорим с каждым, кто цивилизовано высказывает свои взгляды. Даже такие, с которыми мы категорически не согласны».

По собственной инициативе и согласно Женевским договоренностям власти начали широкий общенациональный диалог по вопросам новой Конституции Украины, отметил Яценюк.

По его словам, главные изменения касаются масштабной децентрализации власти, расширения полномочий общин, районов, областей, «мы отменяем должности председателей администраций, которых присылают из Киева. Власть будут осуществлять исполкомы, сформированные советами, которые будут избираться людьми. Вместе с полномочиями на места пойдет и право распоряжаться средствами. Когда мы говорим о децентрализации, то исходим из того, что это касается и гуманитарной политики. Какие еще праздники отмечать, кого еще считать героями, в какой церкви молиться, на каких языках говорить – это то, чего никогда не навяжешь людям сверху. Это то, в чем важно учитывать местную специфику».

Яценюк также отметил : «Мы сохраняем в силе языковой закон Кивалова- Колесниченко, принятый «регионалами» и коммунистами. В тех областях, где большинство людей говорит по-русски, - он ​​имеет юридический статус регионального. Фактически же его права и возможности там такие же, как в государственного украинского языка. Как глава правительства при рассмотрении изменений в Конституцию предложу норму, согласно которой при сохранении статуса украинского как единственного государственного местные советы получат право предоставлять специальный статус русскому и другим языкам. Единство страны невозможно обеспечить, не научившись слушать друг друга и идти на компромисс».Читайте также9 мая в Киеве существует угроза теракта – замглавы АП

Он напомнил, что правительство также инициировало законопроект о проведении 25 мая всеукраинского консультативно-совещательного референдума. «Мы хотели поинтересоваться мнением людей относительно единства страны, государственного строя. К сожалению, парламент пока еще не поддержал нас. Мнение людей в действительности не интересует ни коммунистов, ни Партию регионов. Они не дали за это ни одного голоса. Так же они блокируют и амнистию или освобождение от ответственности тех участников беспорядков, кто добровольно сложит оружие, и кто не совершал тяжких преступлений», - заявил он.

По словам Яценюка, он «побывал в Донецке, Днепропетровске, Одессе и Харькове. Слушал людей, люди – меня. Мы услышали друг друга. Во всех четырех городах убедился, что подавляющее большинство видит свое будущее в составе единой Украины. В Москве это знают, поэтому и делают ставку на грубую силу. Но мы сильнее, по крайней мере, духом и волей. Я с уверенностью смотрю в будущее. Мы с честью выдержим все испытания. Мы сохраним наше единство».