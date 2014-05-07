Второго раунда Женевы не планируется - глава ОБСЕ
Второго раунда женевских переговоров относительно Украины не планируется, заявил президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Пока не предполагается проведение конференции по выполнению женевских договоренностей, так называемой «Женевы-2»», - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
По словам Буркхальтера, предлагается «более прагматичный шаг - конкретный план конкретных действий из четырех пунктов, который мы предлагаем всем четырем сторонам, подписавших женевские договоренности".
Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Женеве состоялась четырехсторонняя встреча руководителей МИД Украины, США, ЕС и РФ относительно поиска путей выхода из кризиса в Украине. Участники встречи договорились, что сепаратисты, которые захватили административные здания на Востоке Украины, должны освободить их. Всем, кто добровольно сложит оружие, гарантирована амнистия.
Однако Россия не выполняет эти договоренности, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.
4 мая министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал провести вторую международную конференцию по урегулированию ситуации в Украине.
Сегодня, 7 мая, министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что одним из условий для эффективного проведения второй встречи в рамках женевских договоренностей является принятие сторонами права Украины провести досрочные президентские выборы 25 мая.
По словам Хейга, Великобритания продолжает переговоры с Россией о проведении второй встречи.
«Открытость к дальнейших встреч, мы продолжаем вести диалог с Россией, наш премьер-министр говорил с президентом Путиным несколько дней назад», - добавил Хейг.