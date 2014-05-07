Второго раунда Женевы не планируется - глава ОБСЕ

Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока не предполагается проведение конференции по выполнению женевских договоренностей, так называемой «Женевы-2»», - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По словам Буркхальтера, предлагается «более прагматичный шаг - конкретный план конкретных действий из четырех пунктов, который мы предлагаем всем четырем сторонам, подписавших женевские договоренности".

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Женеве состоялась четырехсторонняя встреча руководителей МИД Украины, США, ЕС и РФ относительно поиска путей выхода из кризиса в Украине. Участники встречи договорились, что сепаратисты, которые захватили административные здания на Востоке Украины, должны освободить их. Всем, кто добровольно сложит оружие, гарантирована амнистия.

Однако Россия не выполняет эти договоренности, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.

4 мая министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал провести вторую международную конференцию по урегулированию ситуации в Украине.

Сегодня, 7 мая, министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что одним из условий для эффективного проведения второй встречи в рамках женевских договоренностей является принятие сторонами права Украины провести досрочные президентские выборы 25 мая.

По словам Хейга, Великобритания продолжает переговоры с Россией о проведении второй встречи.

«Открытость к дальнейших встреч, мы продолжаем вести диалог с Россией, наш премьер-министр говорил с президентом Путиным несколько дней назад», - добавил Хейг.