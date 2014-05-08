США ждут от Путина перехода от заявлений к действиям

Об этом заявила на брифинге в среду, 7 мая, спикер Государственного департамента США Джен Псаки, сообщает Полит.ру.

«Мы четко заявили о том, что предложения о проведении референдумов незаконны, мы хотим увидеть больше шагов от Владимира Путина, чем просто его призывы к их переносу», - заявила она.

Псаки отметила, что Вашингтон по-прежнему призывает Москву «использовать свое влияние, чтобы обеспечить для всех украинцев возможность» принять участие в намеченном на 25 мая голосовании по выборам президента Украины. До сих пор, по мнению США, Россия пыталась «помешать проведению выборов в Украине», - сказала американский дипломат.

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Псаки также отметила, что США не наблюдают признаков отвода российских войск от границы с Украиной. "Сегодня мы не получали сведений о передвижении (войск РФ - ред.)", - заявила она.

По ее мнению, Россия может принять ряд мер по деэскалации ситуации в Украине, например, отвести войска от границы с Украиной.

Как сообщал УНИАН, ранее в среду президент России Владимир Путин после встречи с президентом Швейцарии - главой ОБСЕ Дидье Буркхальтером обратился к сепаратистам в Украине с призывом перенести намеченный ими на 11 мая референдум о самоопределении ряда регионов востока страны.

Кроме того, он впервые поддержал решение о проведении 25 мая в Украине досрочных президентских выборов