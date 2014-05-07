Нормальный человек не может терпеть такой уровень "нахальства соседа" - первый президент Беларуси

Первый президент Беларуси, председатель белорусской социал-демократической партии Станислав Шушкевич считает, что нормальный человек в Украине не может терпеть такой уровень “нахальства соседа”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, говоря о действиях России, направленных на эскалацию ситуации в Украине.

“Я давно люблю вашу страну, люблю ее людей, ее политических деятелей”, - сказал Шушкевич и отметил, что как в Украине, так и в Беларуси должно строиться правовое демократическое государство.

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В то же время, экс-президент отметил, что “и нам препятствуют это делать, и вам препятствуют это делать”.

“Но в вашем случае нахальство соседа и его высших руководителей достигло такого уровня, что нормальный человек, кем бы он ни был, не может это терпеть”, - отметил Шушкевич.

Он отметил, что солидарен с Украиной и подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы мир понимал реальное положение дел.

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Кроме того, Шушкевич подчеркнул, что “так называемые российские масс-медиа” фактически ведут пропагандистскую акцию.

“Мы против этого и надеемся, что люди нас поддержат во всем мире”, - сказал Шушкевич.