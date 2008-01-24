Герман представила, как неуравновешенный Луценко бьет ее ”в рожу”

Фракция Партии регионов будет требовать отставки Юрия Луценко, даже не ожидая выводов прокуратуры об инциденте между ним и Леонидом Черновецким.

Об этом заявила в комментарии журналистам перед началом согласительного совета представительница Партии регионов Анна Герман.

По ее словам, решение прокуратуры относительно установления факта инцидента можно было бы подождать в случае, если бы Луценко это опровергал.

"Поскольку он это подтвердил, то вопросительный знак здесь даже не стоит", - сказала Герман.

По ее словам, Украинский хельсинский союз в четверг озвучил статистику, по которой каждый 14-й украинец был избит милиционером. Поэтому, по ее мнению, "безнаказанность министра здесь может стать нормой".

На реплику о том, что безнаказанность экс-министра Цушко не привела к тому, что беркут продолжает выбивать двери в прокуратуру ногами, она ответила:

"Одно дело, когда идут какие-то политические противостояния - вы помните, что и войска подтягивали, и штурмовали, это политические процессы - здесь уже речь идет о правах человека. Вот например, прихожу я на согласительный совет, ко мне подходит Луценко и бьет меня в рожу", - сказала Герман.

На реплику о том, что все понятно, что Луценко бы ее не ударил, она вспомнила эпизод на церемонии памяти жертв голодомора между ней и представителем НУНС Владимиром Арьевым, который в шутку спросил своего однопартийца, который стоял рядом с Герман, платит ли ему Партия регионов.

"Я говорю, нему: "Нет, а тебе платят". И называю ему дату, кто, когда и за что. Он разнервничавшийся бросает мне в лицо абсолютно грязное обвинение. Я не исключаю, что если бы его не оттянули, то он мог меня ударить, так как они неуравновешенные люди. Им все разрешено. Они же с кулаками на протяжении всей избирательной компании ", - сказала Герман.

Украинская правда