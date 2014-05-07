Террористы минируют админздания в Славянске – МВД
13:33, 07 мая 2014Политика
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Если украинские силовики начнут штурм, сооружения будут взорваны.
Сепаратисты в Славянске с каждым днем прибегают все к более радикальным мерам / REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Информация о том, что ночью сепаратистские боевики начали закладывать взрывчатку в админздания в Славянске распространяется среди местных жителей. МВД стало известно, что большое количество взрывчатого вещества свозится именно в здания прокуратуры, горисполкома, СБУ, милиции.
Со слов местных жителей также стало известно, что террористы обсуждают между собой то, что если в украинские силовики начнут штурм, сооружения будут взорваны.
Как отмечается в сообщении, в данном случае, разыгрывается "абхазский сценарий", чтобы в дальнейшем, при летальных исходах, во взрывах обвинить украинскую власть.
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