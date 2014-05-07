Террористы минируют админздания в Славянске – МВД

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Информация о том, что ночью сепаратистские боевики начали закладывать взрывчатку в админздания в Славянске распространяется среди местных жителей. МВД стало известно, что большое количество взрывчатого вещества свозится именно в здания прокуратуры, горисполкома, СБУ, милиции.

Со слов местных жителей также стало известно, что террористы обсуждают между собой то, что если в украинские силовики начнут штурм, сооружения будут взорваны.

Как отмечается в сообщении, в данном случае, разыгрывается "абхазский сценарий", чтобы в дальнейшем, при летальных исходах, во взрывах обвинить украинскую власть.