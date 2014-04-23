Сепаратисты в Славянске признались, что это они обстреляли самолет Минобороны из АКМ

Сепаратисты в Славянске заявили, что это они обстреляли украинский военный самолет, передает РИА Новости.

«Это мы его подбили. Из АКМ», - заявил на брифинге «представитель народного ополчения города» Евгений Горбик, отвечающий за вопросы безопасности.

По его мнению, самолет пеленговал их связь.

В свою очередь так называемый «народный мэр» Славянска Вячеслав Пономарев, который ранее говорил, что «ополченцы» не стреляли по самолету, сказал РИА Новости, что на тот момент к нему еще не поступила такая информация. «Вчера я еще не владел всей полнотой информации», - объяснил он.

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Как сообщал УНИАН, 22 апреля над Славянском неизвестные обстреляли из стрелкового оружия самолет Воздушных сил ВСУ Ан-30, который осуществлял наблюдательный полет.

После атаки экипажа самолету удалось совершить посадку в Киеве.

По данным оборонного ведомства, в результате обстрела в самолет попали несколько пуль.

Генпрокуратура начала проверку обстрела неизвестными самолета Воздушных сил ВСУ Ан-30 в Славянске.