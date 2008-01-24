Луценко устроили демарш в стенах родного министерства

Член Общественного совета при МВД Украины по вопросам обеспечения прав человека Олег Галенко прямо на заседании в знак протеста против действий Министра внутренних дел Юрия Луценко объявил, что выходит из состава совета, и покинул заседание.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, О.Галенко мотивировал свои действия недостойным поведением главы МВД Ю.Луценко: "Обязанностью милиции является защита прав человека. Можно уважать или не уважать Черновецкого, но он, как и все мы, гражданин Украины. Я считаю, что Министр должен заниматься защитой наших интересов, а не поступать так с человеком, нравится он ему или нет".

Высказав свои доводы на заседании общественного совета МВД, О.Галенко вышел из зала и покинул здание МВД.

Комментируя эту ситуацию журналистам, О.Галенко заявил: "Нести ответственность за ситуацию должен непосредственно Министр. Я считаю, что господин Луценко должен уйти в отставку как Министр, но у него появилась сейчас возможность стать мэром города Киева".

Министр внутренних дел Ю.Луценко, говоря о действиях О.Галенко, заявил: "Я Министр внутренних дел, но я еще и человек. Я имею личные отношения с мэром Киева Черновецким. Давайте не будем обговаривать мои личные проблемы, а займемся делом".

Напомним, 18 января Министр внутренних дел Ю.Луценко подрался с Киевским городским головой Леонидом Черновецким после заседания СНБО Украины, на котором обсуждались острые земельные вопросы.