В Славянске звучат взрывы, набат и автоматные очереди - СМИ

Ночью 6 мая, в темноте, в Славянске Донецкой области украинские военнослужащие пошли в атаку.

На окраине города прозвучали два сильных взрыва, сообщают представители самообороны, сообщает газета «Муниципальная». В городе забили в набат. Взлетели две зеленые ракеты. Раздаются автоматные очереди.

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