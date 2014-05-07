В Славянске звучат взрывы, набат и автоматные очереди - СМИ
00:31, 07 мая 2014Политика
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Ночью 6 мая, в темноте, в Славянске Донецкой области украинские военнослужащие пошли в атаку.
В Славянске звучат взрывы, набат и автоматные очередиREUTERS
На окраине города прозвучали два сильных взрыва, сообщают представители самообороны, сообщает газета «Муниципальная».
В городе забили в набат. Взлетели две зеленые ракеты. Раздаются автоматные очереди.
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