Les Echos: «Большая семерка» в сфере энергетики ищет свой ответ на украинский кризис

В своей статье под названием ««Большая семерка» в сфере энергетики ищет свой ответ на украинский кризис» в газете Les Echos Пьер де Гаске сообщает о том, что премьер-министр Италии Маттео Ренци поддерживает строительство газопровода «Южный поток».

Министрам энергетики стран «Большой семерки» будет трудно найти общее решение. На сегодняшней встрече в Риме, которая проходит под председательством главы Министерства экономического развития Италии Федерики Гвиди, они должны разработать предложения по «усилению коллективной энергетической безопасности» для саммита «Большой семерки», который состоится 4 и 5 июня, в свете украинского кризиса. Непростая задача в момент, когда боевые действия на востоке Украины усилились. Риму еще более неловко от того, что Италия очень зависима от российского газа, который составляет почти половину (49%) всех поставок. Премьер-министр Италии Маттео Ренци подтвердил, что полностью поддерживает строительство газопровода «Южный поток», который должен соединить Россию с Италией в 2018 году, несмотря на давление со стороны США, которые хотят, чтобы этот проект был заморожен.

«Мы хотим повторить еще раз для «Большой семерки», что поддерживаем строительство «Южного потока», – сказал Маттео Ренци в интервью Corriere della Sera, отказываясь использовать «энергетический вопрос» в качестве разменной монеты. Он отрицает, что Италия откажется от проекта газопровода, в строительстве которого принимают участие итальянская нефтяная и газовая компания ENI на 20%, Газпром (50%), французская компания EDF и немецкое предприятие Winteshall BASF (на 15%). Согласно Reuters, из-за решения Газпрома сотрудничать с австрийской компанией OMV, чтобы провести газопровод «Южный поток» в Австрию, Рим мог бы изменить свое решение, выбрав конкурентный проект «Трансадриатический газопровод», который осуществляется при поддержке норвежской государственной компании Statoil и немецкой компании E.ON, и предназначен для транспортировки природного газа из Каспийского моря в Италию через Турцию и Грецию. Но после телефонного разговора Путина и Ренци 30 апреля, Рим отказался замораживать «Южный поток».

«Я не будут ускорять переговоры по строительству таких газопроводов как «Южный поток»; пока мы их отложим», – заявил недавно еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер в интервью немецкой газете Die Welt, после оккупации Крыма. Чтобы обезопасить свой рынок, Россия начала строительство газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря в обход Украины. Но проект газопровода «Южный поток», который должен позволить Москве поставлять 63 млрд кубометров газа в Европу, остается стратегически важным для Газпрома и ENI.

«Единственным решением остается развивать торговлю природным газом между Северной Америкой и Европой и сделать так, чтобы испанские газогенераторы работали на полную мощность, чтобы уменьшить нашу зависимость от российского газа», – подчеркнули итальянцы. «Мы должны сделать выбор между Россией и использованием сланцевого газа», сказал Les Echos бывший глава компании ENI Паоло Скарони как раз перед началом кризиса. В то же время, министр экологии Франции Сеголен Руаяль сегодня должна была подтвердить свое несогласие по поводу использования сланцевого газа из-за отсутствия любой другой технологии, кроме метода ГРП (гидравлического разрыва пласта), отдавая предпочтение возобновляемым источникам энергии.