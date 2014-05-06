В имении Захарченко живет семья из шести человек, а апартаменты Клюева и Фирташа - под госохраной

16:08, 06 мая 2014
Политика
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Имения бывших высокопоставленных должностных лиц Украины, которые сбежали заграницу и которых объявили в розыск, сейчас находятся под охраной государственных, частных или общественных структур.

Только недвижимость экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и экс-генпрокурора Виктора Пшонки стоит около 300 млн долларов, говорится в сюжете программы "Гроші", передает ТСН.

Однако новая власть не спешит ничего делать с этими имениями. Новая власть не спешит что-то делать с поместьями бывших высокопоставленных чиновников-беглецов.

В бывшей резиденции экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко уже живет семья бизнесмена из шести человек.

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Имение экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева в настоящее время под охраной. Кстати, присматривает за резиденцией государственная охранная структура. Услуга платная. Получается, что Клюев, которого разыскивают силовые структуры Украины, платит правоохранителям за охрану особняка.

Также под охраной - имение олигарха и по совместительству австрийского арестанта Дмитрия Фирташа. Он расположен в элитной Конча-Заспе. Охранник отказался что-либо рассказывать о резиденции, в которой ведется строительство.

Возле имения экс-генпрокурора Виктора Пшонки дежурят представители самообороны. Они утверждают, что дом опечатан и находится под сигнализацией милиции. В целом в Украине остались тысячи квадратных метров элитной недвижимости беглецов и арестованных. На всех этих помещениях государство может заработать десятки миллионов долларов. Во всех этих домиках государство может разместить сотни беженцев или десятки детских санаториев. Но пока что украинские правоохранители ожидают.

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