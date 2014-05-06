Плененный боевиками горняк рассказал о своем похищении

14:29, 06 мая 2014
Политика
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Александр Вовк был среди пятерых друзей депутата горсовета Константина Мусейко, которых захватили вооруженные террористы.

Вовк

Заложник боевиков горняк шахты "Россия" Александр Вовк прибыл в Киев на лечение, сообщает Громадське ТБ.

4 мая десять вооруженных автоматами террористов из Донецка пришли во двор к предпринимателю, депутата горсовета Константина Мусейко, перестреляли собак, ранили самого хозяина и захватили его и пятерых его друзей, среди которых был и Александр Вовк, в плен.

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Всех привезли в штаб-квартиру т.н. "Донецкой народной республики" (ДНР) в Донецкой облгосадминистрации, где избивали, требуя, чтобы бизнес патриотически настроенного предпринимателя начал "работать" в интересах ДНР.

5 мая трех пленников отпустили.

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