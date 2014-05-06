США призывают украинскую власть расследовать события в Одессе
02:03, 06 мая 2014Политика
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Администрация США считает необходимым, чтобы власти Украины провели расследование событий, приведших к гибели людей в Одессе 2 мая.
США призывают украинскую власть расследовать события в Одессе / REUTERS
Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джей Карни, сообщает ИТАР-ТАСС.
"Мы скорбим со всеми украинцами", - сказал он.
По его словам, "ситуация, которая привела к такому числу жертв, неприемлема".
"Мы призываем власти Украины провести немедленное расследование", - добавил представитель Белого дома.
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По словам Карни, "события в Одессе подчеркивают необходимость мирного дипломатического разрешения" конфликта.
Напомним, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибло 46 человек. В больницы обратилось 214 человек.
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