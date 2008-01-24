Завтра нардепы снимут с себя все?

Фракции Блока Юлии Тимошенко и блока "Наша Украина - Народная самооборона" будут требовать завтра на пленарном заседании Верховной Рады рассмотреть и принять в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС , об этом заявил народный депутат Роман ЗВАРИЧ.

"Мы ставим вопрос о том, чтобы завтра был предварительно одобрен проект закона "О внесении изменений в ст.80 Конституцию" в части института депутатской неприкосновенности с целью ее отмены и перехода к институту ограниченной парламентской неприкосновенности", – сказал он.

В то же время Р.ЗВАРИЧ отметил, что комитет по правовой политике до сих пор не рассмотрел этот законопроект, поскольку на заседании не было кворума.

По словам депутата, причиной этого является то, что фракции Партии регионов и КПУ бойкотируют заседание комитета.

Р.ЗВАРИЧ также напомнил, что статья 140 Регламента предусматривает, что председатель Верховной Рады может внести на рассмотрение проект о внесении изменений в закон, если профильный комитет отказался или не смог его предварительно рассмотреть.

"Мы будем предлагать председателю Верховной Рады воспользоваться такой возможностью", – сказал депутат.

Кроме того, по его словам, фракция будет настаивать на рассмотрении законопроекта "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата" в части отмены всех предусмотренных в действующем законе льгот".

Также на рассмотрение ВР будут предложены изменения к закону "О статусе народного депутата", которыми урегулирована процедура прекращения полномочий народного депутата Украины в случае его невхождения или выхода из фракции.

"Настоящий документ уже готов, от согласован, зарегистрирован за подписями двух руководителей фракций демократической коалиции. Кроме того, рассмотрен уже в одном из профильных комитетов проект закона, внесенный Президентом, о Кабинете министров Украины. Мы будем настаивать на том, чтобы он был одобрен в первом чтении", – отметил Р.ЗВАРИЧ.