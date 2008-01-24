В НУ-НС увидели, что Тимошенко копирует Януковича

Народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ (фракция НУ-НС) убежден, что до начала продажи объектов Верховной Радой должна быть принята долгосрочная программа приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КРИЛЬ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Должна быть принята государственная программа приватизации, чтобы она была рассмотрена на сессии ВР, а затем правительство предпринимало шаги в соответствии с этой программой», - сказал И.КРИЛЬ.

Он напомнил, что сегодня Украина живет по программе приватизации 2000-2003 годов, которая была принята, когда правительство возглавлял Виктор ЮЩЕНКО.

По его словам, после этого ни одно правительство не смогло подготовить такой документ.

И.КРИЛЬ подчеркнул, что программа приватизации – это, в первую очередь, документ, в котором определены стратегические направления продажи государственных объектов.

По его словам, только если такой документ будет принят ВР, процесс приватизации будет прозрачен и публичен.

При этом И.КРИЛЬ напомнил, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО своим постановлением уже определило перечень объектов, которые предусматривается продать в первую очередь.

«Мы поступаем, фактически, как поступало правительство В.ЯНУКОВИЧА – в сентябре 2007 года также было Кабмином принято такое распоряжение», - отметил И.КРИЛЬ, напомнив, что Президент Украины тогда остановил действие настоящего документа.

По его словам, с учетом интересов государства программа должна приниматься не на один год, а хотя бы на пять. Депутат убежден, что такой документ можно разработать и утвердить на протяжении двух недель.

И.КРИЛЬ также подчеркнул, что поспешные шаги относительно приватизации могут привести к политической коррупции, которая может стать поводом для критики со стороны оппонентов действующей коалиции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 16 января утвердил список объектов приватизации в 2008 году.

В частности, планируется выставить на продажу 67% акций «Укртелекома», Одесский припортовый завод (по старому варианту вместе с аммиачным терминалом), ОАО «Турбоатом» (г. Харьков) и 6 облэнерго. Планируется продать и Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд (КГОКОР).

22 января Президент Украины обратился к премьеру с письмом, в котором выразил мнение, что правительство должно дополнительно изучить вопрос приватизации государственных пакетов акций 6 облэнерго.

Также Президент предложил законодательно закрепить первоочередность продажи в процессе приватизации контрольного пакета стратегического предприятия, и только потом – мелких пакетов.