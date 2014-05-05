На востоке Украины террористы напали на пограничников и забрали их оружие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник отдела взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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По его словам, сегодня утром на участке пограничного пункта «Амвросиевка» был задержан гражданин П. «Во время его конвоирования на пограничный наряд совершили нападение около 20 человек, которые приехали на 4 автомобилях. Гражданин П. был отбит, захвачено оружие пограничников”, - сказал Слободян.