СБУ: Террористы во главе со Стрелковым планируют взрыв на Карловском водохранилище
12:50, 05 мая 2014Политика
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На Донетчине пророссийские сепаратисты подстрекают к забастовкам шахтеров, запугивая их тем, что якобы представители «Правого сектора» планируют забрасывать гранатами шахтные стволы с работающими там шахтерами.
Российский офицер Игорь Гіркін (Стрелков) / kp.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.
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По ее словам, есть информация, что по указанию главаря боевиков - сотрудника ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игоря Гиркина по прозвищу Стрєлок сепаратисты намерены похитить взрывчатку из шахт, в том числе для осуществления взрыва на Карловском водохранилище.
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