СБУ: Террористы во главе со Стрелковым планируют взрыв на Карловском водохранилище

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

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По ее словам, есть информация, что по указанию главаря боевиков - сотрудника ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игоря Гиркина по прозвищу Стрєлок сепаратисты намерены похитить взрывчатку из шахт, в том числе для осуществления взрыва на Карловском водохранилище.