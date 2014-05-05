СБУ: Террористы во главе со Стрелковым планируют взрыв на Карловском водохранилище

12:50, 05 мая 2014
Политика
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На Донетчине пророссийские сепаратисты подстрекают к забастовкам шахтеров, запугивая их тем, что якобы представители «Правого сектора» планируют забрасывать гранатами шахтные стволы с работающими там шахтерами.

Стрелков Стрєлков / kp.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

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По ее словам, есть информация, что по указанию главаря боевиков - сотрудника ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игоря Гиркина по  прозвищу Стрєлок сепаратисты намерены похитить взрывчатку из шахт, в том числе для осуществления взрыва на Карловском водохранилище.

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