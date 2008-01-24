Томенко призывает оппозицию не делать из мухи слона

Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО считает нынешнюю обостренную полемику относительно НАТО не только искусственной, но и опасной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил, комментируя дискуссию, которая развернулась вокруг данного вопроса. По его мнению, нынешнее сотрудничество с НАТО никоим образом не связано с конкретной датой возможного вступления Украины в Альянс. “Более того, наша команда четко будет придерживаться коалиционного соглашения и других обязательств относительно необходимости принятия соответствующего решения исключительно по результатами всеукраинского референдума”, - заверил народный депутат.

Он заметил, что опыт новых членов НАТО в присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) свидетельствуют, что срок такого сотрудничества (от декларации готовности до вступления в Альянс) может достигать 5-8 лет. “Поэтому я вообще не вижу проблемы для обсуждения в ближайшем времени вступления Украины в НАТО, поскольку сейчас в этом вопросе первоочередная задача – хотя бы приведение Вооруженных Сил Украины к социальным и военным международным стандартам. Это на сегодня - более актуальное задание, нежели формализация отношений с НАТО”, - считает Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, сегодня вопрос борьбы с коррупцией, оптимальная организация системы власти, лишение депутатской неприкосновенности, реализация важных социальных проектов – это то, чего ожидает общество. На фоне этого дискуссия вокруг НАТО – искусственная проблема, введенная в ранг главной проблемы украинского общества. “Поэтому оппозиция должна проникаться больше тем, как обеспечить достойный уровень образования, науки, культуры и здоровья людей в Украине, нежели тем, что нам и когда делать с НАТО”, - считает народный депутат.