Активисты Майдана требовали вернуть украинские каналы на Востоке

Активисты Майдана требовали от руководства концерна РРТ восстановить вещание украинских каналов на Востоке, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30 от 2 мая на «1+1».

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Майдановцы пикетировали центральную телебашню в Киеве, на территории которой находится руководство концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Активисты требовали встречи с начальником концерна РРТ Александром Пивнюком, но его не было на месте. Тогда пикетчики связались с ним по телефону с требованием немедленно прибыть на работу и заняться вопросами охраны систем связи в восточных областях Украины.

Тот ответил, что совместная работа с силовиками продолжается, но ее детали нельзя разглашать. "Предпринимается ряд мер, которые я не могу озвучить, потому что это информация, которая может повредить информационному пространству", - заявил Пивнюк.

Однако пикетчики не поверили руководителю. "Он является ставленником господина Клюева. Мы хотели узнать, что фактически он сделал для восстановления телерадиовещания на Востоке Украины. Если он не говорит силовикам, что ему нужна помощь, то они не могут реагировать", - отметил активист Майдана Максим Токарев.