Гриценко: Все оффшорные каналы должны быть перекрыты

Об этом на пресс-конференции в Чернигове заявил кандидат на пост Президента Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

«Прежде всего нужно денонсировать соглашение с Кипром, которое было принято в период Януковича. Тогда вся оппозиция выступала против, а сейчас почему-то все о ней забыли. Бывшая оппозиция уже два месяца при власти, а соглашение с Кипром до сих пор действует. Оффшоры нужно перекрыть. Это необходимое решение, которое даже не нужно обсуждать», - отмечает Гриценко.

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Гриценко также подчеркнул необходимость ликвидации налоговой милиции, сокращении количества контролирующих органов и на снижении налогов.

«Сейчас нужна бюджетная экономия. Кроме того, государство должно всячески содействовать развитию предпринимательства. Я не знаю, какие цифры нарисует Госкомстат, но я проехал уже всю страну, и везде одно и тоже - процентов на 50-70 упала экономика, люди просто в отчаянии, у них нет уверенности в завтрашнем дне», - говорит Гриценко.