6 мая ожидается вывод из оккупированного Крыма группы вспомогательных судов украинских ВМС

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный военный источник в Севастополе.

Согласно информации собеседника агентства, речь идет о морском водолазном судне «Почаїв», санитарном катере «Сокаль», катерах связи «Коростень» и «Добропілля» и рейдовый катер.

В настоящее время представители соответствующих служб украинского флота завершают проверку технической готовности плавсредств к морскому переходу. В то же время, как отметил источник, выход может состояться лишь при благоприятных погодных условиях.Читайте такжеИз оккупированного Севастополя в Одессу выводят 5 украинских судов

Предварительно, «Почаїв» и «Сокаль» будут следовать к месту назначения своим ходом, при этом одно из этих судов будет вести на буксире рейдовый катер. Другие суда будут выведены из оккупированных портов при помощи российских (на первом этапе, в нейтральные воды) и украинских буксирных судов. Как добавил источник, очевидно, что разблокированные суда ВМС Украины будут выведены в порты Одессы и Очакова.

Как сообщал УНИАН, во второй половине апреля и в начале мая из Севастополя и озера Донузлав в порты Украины были выведены 23 корабля и вспомогательных суда украинских ВМС, в частности, ракетный катер «Прилуки», противолодочный корвет «Вінниця», корабль управления «Донбас», учебные катера «Нова Каховка», «Чигирин» и «Сміла, противопожарные катера «Борщів» и «Євпаторія», рейдовые водолазные катера «Ромни» и «Токмак», судно размагничивания «Балта», рейдовые катера и другие суда и катера.