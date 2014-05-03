В Константиновке идет бой с террористами, они применяют тяжелое оружие - Аваков
23:38, 03 мая 2014Политика
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В Константиновке продолжается бой с экстремистами.
Арсен Аваков говорит, что военные не дают террористам захватить телевышку / REUTERS
В Константиновке Донецкой области идет бой между украинскими военными и сепаратистами, которые стараются захватить телевышку.
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Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
"В Константиновке идет бой с террористами, пытающимися захватить телевышку... Они применяют тяжелое оружие. Есть раненые с нашей стороны. Держим", - написал он.
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