В Константиновке идет бой с террористами, они применяют тяжелое оружие - Аваков

23:38, 03 мая 2014
Политика
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В Константиновке продолжается бой с экстремистами.

Арсен Аваков говорит, что военные не дают террористам захватить телевышку / REUTERS

В Константиновке Донецкой области идет бой между украинскими военными и сепаратистами, которые стараются захватить телевышку.

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Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"В Константиновке идет бой с террористами, пытающимися захватить телевышку... Они применяют тяжелое оружие. Есть раненые с нашей стороны. Держим", - написал он.

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