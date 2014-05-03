В Константиновке идет бой за телевышку - террористы используют гранатометы

Сепаратисты используют гранатометы, планируют жечь проезжающий мимо транспорт, сообщают Новости Донбасса.

По сообщению сайта Кonstantinovka.dn.ua, в районе телевышки высадился десант с двух вертолетов, идёт бой с террористами, слышны автоматные очереди и взрывы.

Кроме того, по всему городу слышны выстрелы. Как сообщают пользователи социальных сетей, в частности, стрельба идет в районе телевышки. Есть перебои с мобильной связью.

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Вот некоторые сообщения пользователей:

"Центральный рынок, аптека, ларьки и магазины закрылись. Слышны выстрелы со стороны телевышки. Минут 5 назад видел вертолёт. На данный момент слышны редкие выстрелы".

"На горисполкоме и со стороны Кондратьевки выстрелы и взрывы..."

"Началось… уже вошли в Константиновку! Везде идет стрельба, улицу Ленина перекрывают Камазы, выгружая с кузовов глину!"