У нас есть автоматы, пулеметы, гранатометы, МЗД и САУ - командир террористов Славянска

16:32, 24 апреля 2014
Политика
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В распоряжении террористов в Славянске имеются автоматы, пулеметы, пистолеты, охотничьи ружья, а также гранатометы, МЗД (противотранспортные мины - ред.) и самоходная артиллерийская установка «Нона».

Пономарев рассказал о возможностях террористов / Reuters

Об этом лидер боевиков Вячеслав Пономарев рассказал в телефонном разговоре с журналистом издания slavgorod.com.ua

«Но, хочу заметить и это еще не все, у нас есть маленькая тайна, такой сюрприз», - подчеркнул он. 

По словам Пономарева, со стороны БЗС дорога блокирована боевиками.

Читайте такжеСепаратисты Славянска обещают пытать заложников, чтобы сорвать выборы«Будем пока сдерживать, а там посмотрим, если прорвутся в город, то значит, прорвутся, мы их и здесь ждем», - сообщил лидер террористов.

Ранее сегодня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что у "отрядов самообороны" (террористов в Славянске - ред.) есть "около 100 единиц автоматического оружия, в основном захваченного в районных отделах милиции и Службы безопасности, а также несколько десятков гладкоствольного охотничьего оружия".

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