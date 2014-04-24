У нас есть автоматы, пулеметы, гранатометы, МЗД и САУ - командир террористов Славянска
В распоряжении террористов в Славянске имеются автоматы, пулеметы, пистолеты, охотничьи ружья, а также гранатометы, МЗД (противотранспортные мины - ред.) и самоходная артиллерийская установка «Нона».
Об этом лидер боевиков Вячеслав Пономарев рассказал в телефонном разговоре с журналистом издания slavgorod.com.ua.
«Но, хочу заметить и это еще не все, у нас есть маленькая тайна, такой сюрприз», - подчеркнул он.
По словам Пономарева, со стороны БЗС дорога блокирована боевиками.
Читайте такжеСепаратисты Славянска обещают пытать заложников, чтобы сорвать выборы«Будем пока сдерживать, а там посмотрим, если прорвутся в город, то значит, прорвутся, мы их и здесь ждем», - сообщил лидер террористов.
Ранее сегодня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что у "отрядов самообороны" (террористов в Славянске - ред.) есть "около 100 единиц автоматического оружия, в основном захваченного в районных отделах милиции и Службы безопасности, а также несколько десятков гладкоствольного охотничьего оружия".