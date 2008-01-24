У Ющенко сказали Тимошенко, что у нее почти не осталось времени

Секретариат Президента Украины обеспокоен недостаточно эффективной работой по подготовке к проведению в нашем государстве финала Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ, напомнив, что 21 января состоялось заседание Координационного совета по подготовке и проведению Евро-2012, а уже на следующий день глава государства подписал его протокольное решение.

«Все вопросы важны. Особую тревогу Президента вызвала неуверенность членов Координационного совета, а также некоторых членов правительства, которые докладывали о состоянии готовности и решении тех или иных проблем», - сказал Ю.БОГУЦКИЙ.

В.ЮЩЕНКО четко настаивает на безусловном выполнении не только решения последнего заседания Совета, но и ряда предыдущих решений, которые касаются Евро-2012, - в частности, вытекающих из изданного в августе соответствующего указа Президента.

Особую обеспокоенность Президента, по словам Ю.БОГУЦКОГО, вызывает затягивание с разрешением ситуации вокруг главной спортивной арены Украины - НСК «Олимпийский». «Глава государства особо подчеркивал необходимость на законных основаниях и в рамках действующего законодательства решить вопрос относительно НСК «Олимпийский», – сказал заместитель главы Секретариата. Исчерпывающие шаги для урегулирования ситуации должны были быть предприняты на протяжении ближайших дней после заседания Совета, однако до сих пор этого не произошло, сказал он.

«Сегодня идет промедление, и мы не замечаем той динамики, настойчивости, которые должны идти из Дома правительства», - констатировал Ю.БОГУЦКИЙ.

Он отметил, что Секретариат Президента постоянно будет держать на контроле все вопросы, связанные с подготовкой чемпионата Евро-2012, и будет обращать на них внимание соответствующих исполнителей. "Времени на промедление не осталось – ведь уже 28 января украинская делегация поедет в УЕФА, где должна доложить о конкретных шагах, впереди нас также ожидает совместное заседание с польским Координационным советом по подготовке к проведению Евро-2012", - подчеркнул Ю.БОГУЦКИЙ.

«Это должно быть совместное заседание и совместные решения, но адекватные», – сказал заместитель главы Секретариата. Он добавил, что польская сторона ведет в этом направлении активную работу – следовательно, Украина также должна продемонстрировать соответствующую деятельность.

«Для этого есть все возможности», – подчеркнул Ю.БОГУЦКИЙ, напомнив, что Президент требовал до 1 февраля завершить все планировочные работы, а уже с 1 февраля перейти к реализации конкретных мероприятий по подготовке Чемпионата Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК «Олимпийский» матчей финала Евро-2012, если не будет демонтирован ТРЦ «Троицкий» перед стадионом.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 17 января выразил готовность решить вопрос относительно сноса ТРЦ «Троицкий».

21 января пресс-служба ГПУ сообщила, что Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об осуществлении мер по обеспечению ее иска к ООО «Юджин» относительно обязательства снести объект незавершенного строительства. Суд запретил ООО „Юджин" продолжать строительство торгово-делового комплекса возле Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

В свою очередь, заказчик строительства торгово-развлекательного центра «Троицкий» - ООО «Юджин» намерено оспорить в суде решение о сносе объекта незавершенного строительства перед НСК “Олимпийский” (Киев).

Между тем, 23 января заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ заявил, что уже готов проект Меморандума относительно обеспечения демонтажа объекта незавершенного строительства возле НСК «Олимпийский» и подготовки комплекса к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как отметил В.ЖУРАВСКИЙ, подписание Меморандума планируется между Министерством по делам семьи, молодежи и спорта, Киевской городской государственной администрацией, Федерацией футбола Украины и застройщиком ООО «Юджин».