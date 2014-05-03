Туск: Путин должен прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины

Глава польского правительства Дональд Туск считает, что международное сообщество должно призвать президента Российской Федерации Владимира Путина прекратить вмешательство во внутренние дела Украины, а не принять участие в урегулировании конфликта в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Туск заявил сегодня, комментируя последние события в Украине.

"Каждый, кто действительно понимает, что сейчас происходит в Украине, но не парализован страхом, должен четко и открыто сказать, что сегодня проблемой Украины и всей этой части мира является участие президента Путина, а не его неучастие (в дестабилизации ситуации в Украине - УНИАН)", - заявил премьер, которого цитирует РАР.

Туск назвал необдуманными призывы некоторых политиков к Путину, чтобы он принял участие в урегулировании конфликта в Украине.

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"Потому что - не дай Бог - воспримет эти призывы серьезно и действительно начнет участвовать. Представляется, что настоящим обдуманным призывом к президенту Путину был бы призыв, чтобы он прекратил вмешиваться в эти дела", - сказал Туск.