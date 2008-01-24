«Газпром» не намерен пересматривать тарифы на транзит газа через Украину

«Газпром» не планирует проведение переговоров с Украиной относительно пересмотра тарифа на транзит газа.

Об этом сообщили «Газете.Ru» в отделе информации газового холдинга, комментируя заявления премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО о пересмотре цены транспортировки российского «голубого» топлива в Европу.

Как сообщал УНИАН, 23 января Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Россия в три раза повысила цену газа для Украины, в то же время транзитная ставка не изменилась.

«Поэтому пришло время провести дискуссию между Украиной и Россией относительно стоимости ставок транзита российского газа через территорию Украины в Европу», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что уже поручила специалистам провести анализ относительно функционирования транзитных систем и цен на такие услуги в других странах.

«И с такими аргументами, если мы говорим о рыночных ценах, можно выйти на переговорный процесс с Россией», - сказала премьер-министр.