«Газпром» не намерен пересматривать тарифы на транзит газа через Украину
В холдинге отреагировали на намерения Тимошенко
«Газпром» не планирует проведение переговоров с Украиной относительно пересмотра тарифа на транзит газа.
Об этом сообщили «Газете.Ru» в отделе информации газового холдинга, комментируя заявления премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО о пересмотре цены транспортировки российского «голубого» топлива в Европу.
Как сообщал УНИАН, 23 января Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Россия в три раза повысила цену газа для Украины, в то же время транзитная ставка не изменилась.
«Поэтому пришло время провести дискуссию между Украиной и Россией относительно стоимости ставок транзита российского газа через территорию Украины в Европу», - сказала она.
Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что уже поручила специалистам провести анализ относительно функционирования транзитных систем и цен на такие услуги в других странах.
«И с такими аргументами, если мы говорим о рыночных ценах, можно выйти на переговорный процесс с Россией», - сказала премьер-министр.