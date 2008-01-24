Рудьковского попалили на еще одном вояже

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и УБОП ГУМВД Украины в городе Киеве задокументировали факты использования в личных интересах служебного положения должностными лицами Министерства транспорта и связи Украины, что привело к незаконным расходам государственных средств на сумму 122 тысячи 213 гривень.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, в частности, установлено, что в период с 7 по 13 июля 2007 года делегация Минтранссвящи в составе 11 человек во главе с министром (Николаем РУДЬКОВСКИМ – УНИАН) находилась с рабочим визитом в городе Токио (Япония). При этом, все расходы на служебную командировку этих должностных лиц (суточные, проживание в гостинице, приобретение виз, авиабилетов, доставка в аэропорт и тому подобное) незаконно финансировались за счет одного из государственных предприятий. В то же время, в состав делегации были незаконно включено четыре человека, не являющиеся служебными лицами Минтранссвязи.

Как показала проверка, по результатам командировки делегации Минтранссвязи в Токио отсутствуют документы об обсуждении или решении вопросов сотрудничества министерства с японской стороной в сфере транспорта и связи.

В сообщении отмечается, что вопреки требованиям нормативно-правовых актов Президента Украины и Кабинета министров Украины, должностные лица Министерства транспорта и связи проигнорировали необходимость взаимодействия с Министерством иностранных дел Украины в организации заграничных командировок и обязательного предоставления МИД копий соответствующих документов (основание выезда, смета, отчет о командировке и тому подобное).

Таким образом, по мнению специалистов ГУБОП МВД Украины, в перечисленных действиях служебных лиц Министерства транспорта и связи Украины усматриваются признаки должностных преступлений.

Собранные материалы уже направлены в прокуратуру г. Киева для принятия процессуального решения.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2007 года СБУ вызывала на допрос Н.РУДЬКОВСКОГО по делу о незаконном использовании государственных средств в Минтрансе на сумму 390 тыс. грн.

Эпизод, по которому Н.РУДЬКОВСКОГО вызывали в СБУ, касается поездки "Киев – Париж – Киев" на частном чартерном самолете, которую он осуществил с 9 по 12 июня 2007 г., оплатив этот рейс за счет Минтранса. Н.РУДЬКОВСКИЙ был допрошен в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 191 (присвоение, растрата имущества, или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следователь СБУ после допроса избрал для Н.РУДЬКОВСКОГО меру пресечения в виде подписки о невыезде.