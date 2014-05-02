Группа 1+1 медиа отказывается от показа контента, который восхваляет спецназовцев и вооруженные силы РФ

Группа 1+1 медиа отказывается от показа контента, который восхваляет спецназовцев и вооруженные силы Российской Федерации и призывает другие общенациональные каналы присоединиться к такой инициативе.

Сегодня, 2 мая, канал 1+1 обратился в Комитет по вопросам свободы слова и информации, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и Генпрокурору Украины с требованием срочно дать оценку фактам показа и популяризации фильмов и сериалов, которые восхваляют мощь вооруженных сил Российской Федерации на украинских телеканалах.

«Сейчас мы находимся в состоянии необъявленной войны. В условиях, когда страну пытаются разделить и когда агрессор использует все возможные рычаги информационного, эмоционального, финансового и военного давления - пропаганду ценностей и восхваление силы российского спецназа, вооруженных сил РФ и других спецподразделений уже нельзя оправдать никакими экономическими аргументами и вкусами зрителей. По нашему мнению, такая программная политика носит все признаки государственной измены. Сейчас группа 1+1 медиа приняла решение снять с эфира каналов Групп все такие сериалы и другие продукты», - отметил Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа.

Поэтому канал «1+1» обращается к действительной власти с требованием немедленно принять меры для обеспечения информационной безопасности и противодействия разжигания антиправительственных настроений среди населения в эфире общенациональных каналов.