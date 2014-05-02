В захваченной прокуратуре в Донецке сепаратисты вскрывают сейфы и жгут документы - СМИ

Сепаратисты, захватившие 1 мая здание прокуратуры Донецкой области мародерствуют и жгут найденные в здании документы. Об этом «ОстроВу» рассказал источник в правоохранительных органах.

«Никаких ценных секретных документов в руки попасть не может, потому что все было вывезено раньше из-за напряженной обстановки. Скорее всего, в руки сепаратистов попали многочисленные жалобы граждан», - сказал собеседник «ОстроВа».

Читайте такжеСепаратисты Донецка "договорились" с местной милицией о совместном дежурстве на блокпостах

По его словам, захватчики всерьез заняты мародерством: выносят личные вещи сотрудников, вскрывают сейфы, громят компьютеры, воруют системные блоки, откручивают телевизоры

Мебель погромили и в кабинете прокурора области.

«Здание полностью разгромлено», - сказал источник.