В захваченной прокуратуре в Донецке сепаратисты вскрывают сейфы и жгут документы - СМИ
По информации СМИ, здание захваченной прокуратуры полностью разгромлено.
Сепаратисты, захватившие 1 мая здание прокуратуры Донецкой области мародерствуют и жгут найденные в здании документы. Об этом «ОстроВу» рассказал источник в правоохранительных органах.
«Никаких ценных секретных документов в руки попасть не может, потому что все было вывезено раньше из-за напряженной обстановки. Скорее всего, в руки сепаратистов попали многочисленные жалобы граждан», - сказал собеседник «ОстроВа».
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По его словам, захватчики всерьез заняты мародерством: выносят личные вещи сотрудников, вскрывают сейфы, громят компьютеры, воруют системные блоки, откручивают телевизоры
Мебель погромили и в кабинете прокурора области.
«Здание полностью разгромлено», - сказал источник.