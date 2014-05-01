Террористы штурмуют здание прокуратуры Донецкой области
15:45, 01 мая 2014Политика
0 0
Террористы штурмуют здание прокуратуры Донецкой области.
В сторону правоохранителей летят камни / twitter.com/ostro_v
Перед зданием со щитами выстроились правоохранители со щитами. В их сторону летят камни и дымовые гранаты, постоянно звучат взрывы, сообщает kramatorsk.info.
Читайте такжеВ Донецке сепаратисты ходят колонной по городу и срывают украинские флаги
Все в дыму. Есть раненные среди солдат внутренней службы. Ближайшие магазины закрывают двери.
Ранее сторонники самопровозглашенной «Донецкой народной республики» заявили, что прокуратура поддерживает «киевскую хунту» и отправились выразить «вежливый протест».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter