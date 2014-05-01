Террористы штурмуют здание прокуратуры Донецкой области. 

Перед зданием со щитами выстроились правоохранители со щитами. В их сторону летят камни и дымовые гранаты, постоянно звучат взрывы, сообщает kramatorsk.info.

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Все в дыму. Есть раненные среди солдат внутренней службы. Ближайшие магазины закрывают двери.

Ранее сторонники самопровозглашенной «Донецкой народной республики» заявили, что прокуратура поддерживает «киевскую хунту» и отправились выразить «вежливый протест».