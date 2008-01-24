Киев может войти в список самых дорогих городов мира

Английское аналитическое риелторское агентство Global Property Guide опубликовало очередной рейтинг самых дорогих городов мира. Во внимание принималась стоимость квадратного метра жилья в центре населенного пункта. В рейтинг попали 46 городов мира. Первые три места уже по традиции достались Лондону ($ 24 250), Нью-Йорку ($ 15 933) и Москве ($ 15 521). На последнем месте в рейтинге — Каир ($ 569).

Киев из рейтинга выпал, хотя информационные агентства растиражировали новость о том, что городу непременно досталось бы «почетное» 21 место в списке, обрати англичане свой взор на Украину. Согласно свежим данным, квадратный метр в центре Киева стоит $4 152.

«Известия в Украине»