В Донецкой области обстреляли блокпост украинских десантников, погиб нападавший

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Регионального медиа-центра Минобороны Украины (Харьков), подполковник Дмитрий Горбунов.

По его словам, сегодня, в Добропольском районе Донецкой области. около 20.00 на блокпост военнослужащих высокомобильных десантных войск, который охранял один из важных объектов и нес круглосуточное дежурство, было совершено нападение.

Горбунов отметил, что нападавшие подъехали «на нескольких мотоциклах и открыли огонь». Он уточнил, что оружие было огнестрельным, и сейчас специалисты выясняют из какого именно оружия велся огонь.

Читайте такжеМВД сообщает о трех погибших в ночной перестрелке в Славянске«Во время перестрелки одного из нападавших смертельно ранили и нескольких задержали. Среди десантников потерь нет», - сказал подполковник.

При этом он добавил: «На месте работает следственная группа Донецкой прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере, которая занимается расследованием факта вооруженного нападения на украинский блокпост».