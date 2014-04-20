В Донецкой области обстреляли блокпост украинских десантников, погиб нападавший

22:40, 20 апреля 2014
Политика
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В Добропольском районе  Донецкой области на  блокпост украинских десантников совершено вооруженное нападение, в результате – один из нападавших убит, несколько  - задержаны.

В Донецкой области атаковали украинский блокпост

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Регионального медиа-центра Минобороны Украины (Харьков), подполковник  Дмитрий Горбунов.

По его словам, сегодня, в Добропольском районе Донецкой области. около 20.00 на блокпост военнослужащих высокомобильных десантных войск, который охранял один из  важных объектов и нес круглосуточное дежурство, было совершено нападение.

Горбунов отметил, что нападавшие подъехали «на нескольких мотоциклах и открыли огонь». Он уточнил, что оружие было огнестрельным, и сейчас специалисты выясняют из какого именно оружия велся огонь.

Читайте такжеМВД сообщает о трех погибших в ночной перестрелке в Славянске«Во время перестрелки одного из нападавших смертельно ранили и нескольких задержали. Среди десантников потерь нет», - сказал подполковник.

При этом он добавил: «На месте работает следственная группа Донецкой прокуратуры по  надзору за соблюдением законов в военной сфере, которая занимается расследованием факта вооруженного нападения на украинский блокпост».

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