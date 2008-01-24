Черновецкого засекли на работе без побоев

Мэр Киева Леонид Черновецкий находится на больничном, но чувствует себя уже лучше.

Об этом журналистам сообщил секретарь Киевсовета Олесь Довгий в четверг.

"На сегодняшний день Леонид Михайлович находится на больничном, но я надеюсь, что в ближайшее время он выздоровеет и сам сможет прокомментировать вам это событие (драку между Черновецким и министром внутренних дел Юрием Луценко)", - сказал он.

Вместе с тем Довгий отказался сообщить диагноз мэра, заявив, что неэтично это комментировать.

Он также сообщил, что проведывает мэра и тот чувствует себя уже лучше. При этом Довгий не уточнил, где именно лечится Черновецкий – дома, или в больнице.

Вместе с тем депутат от "Нашей Украины" Зорян Шкиряк сообщил журналистам, что в среду "имел счастье видеть мэра на территории Киевсовета".

"У меня сложилось впечатление, что человек чувствует себя довольно уверенно и хорошо, проводит совещания и в состоянии сегодня прийти и принять участие в заседании Киевсовета", - сказал он.

Шкиряк подчеркнул, что "никаких шрамов или следов побоев на лице Черновецкого не видел".

Украинская правда