Черновецкого засекли на работе без побоев
Довгий отказался сообщить диагноз мэра
Мэр Киева Леонид Черновецкий находится на больничном, но чувствует себя уже лучше.
Об этом журналистам сообщил секретарь Киевсовета Олесь Довгий в четверг.
"На сегодняшний день Леонид Михайлович находится на больничном, но я надеюсь, что в ближайшее время он выздоровеет и сам сможет прокомментировать вам это событие (драку между Черновецким и министром внутренних дел Юрием Луценко)", - сказал он.
Вместе с тем Довгий отказался сообщить диагноз мэра, заявив, что неэтично это комментировать.
Он также сообщил, что проведывает мэра и тот чувствует себя уже лучше. При этом Довгий не уточнил, где именно лечится Черновецкий – дома, или в больнице.
Вместе с тем депутат от "Нашей Украины" Зорян Шкиряк сообщил журналистам, что в среду "имел счастье видеть мэра на территории Киевсовета".
"У меня сложилось впечатление, что человек чувствует себя довольно уверенно и хорошо, проводит совещания и в состоянии сегодня прийти и принять участие в заседании Киевсовета", - сказал он.
Шкиряк подчеркнул, что "никаких шрамов или следов побоев на лице Черновецкого не видел".