В Донецке количество пострадавших во время штурма прокуратуры возросло до 26 человек

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой областной госадминистрации.

Согласно сообщению, в результате вооруженного противостояния при штурме прокуратуры Донецкой области (по состоянию на 19.30) к медикам обратились 26 человек, все они доставлялись в различные лечебно-профилактические учреждения города (нейрохирургические и травматологические отделения). После оказания помощи 24 человека отпущены на амбулаторное лечение, двое - госпитализированы в нейрохирургию.

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На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщал ранее УНИАН, в Донецке в результате штурма областной прокуратуры пострадали 15 человек.