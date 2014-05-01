В центре Харькова закрыли 4 станции метро, в районе которых проходят массовые акции

Как передает корреспондент УНИАН, для входа и выхода пассажиров закрыты станции метро «Университет» и «Госпром» (площадь Свободы), а также «Исторический музей» и «Советская» в районе Вечного огня на улице Университетской.

На всех платформах станций в электропоездах и переходах метро объявляют, что поезда на станциях не останавливаются, и станции закрыты для обслуживания пассажиров.

Кроме того, в центральной части города закрыто движение для автотранспорта.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в 12.00 на площади Свободы активисты Антимайдана анонсировали свой митинг.

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Также в то же время организация «Патриот Украины» запланировала митинг на площадке возле памятника Шевченко на улице Сумской, на том месте, где традиционно проводятся митинги Евромайдана.

Кроме того, 1 мая митинг и шествие проведут активисты Коммунистической партии Украины. Сбор коммунистов назначен на 11.30 возле «Вечного огня» на улице Университетской. Отсюда они планируют пройти до площади Свободы и провести там в 12.00 первомайский митинг.