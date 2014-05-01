На Донетчине террористы захватили в плен руководителя местной "Свободы"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной организации ВО «Свобода», около 1.00 преступники напали на дом Попика, брызнули газовым баллончиком ему в лицо и пытались захватить.

«Свободовцу» удалось отбиться и закрыться в доме. Он успел набрать «102», но при первых его словах на другом конце провода положили трубку. Сейчас мужчина находится в плену у террористов.

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В пресс-службе облорганизации партии заметили, что это уже второй случай похищения «свободовца» в Константиновке. 29 апреля этого года был захвачен в плен Ярослава Маланчук, являющийся членом ОИК в территориальном избирательном округе №50 от кандидата на пост президента Украины, председателя «Свободы» Олега Тягнибока.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля в Костантиновке Донецкой области вооруженные боевики захватили отдел милиции и городской совет.