В Одесском регионе неизвестные под видом активистов Евромайдана пытались захватить РГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил активист местного Майдана, представитель Рады гражданской безопасности Марк Гордиенко сегодня вечером в прямом эфире телеканала «Медиаинформ» (Одесса).

«Прикрываясь именем и имиджем Евромайдана, представляясь Радой гражданской безопасности, регистрируя различные организации, они пытаются заниматься самоуправством. Приходили даже к нам в офис и пытались с нами говорить на таком полукриминальном языке. Мы их выпроводили, а теперь узнали, что кто-то под нашим именем захватил базу отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области», - сказал Гордиенко.Читайте такжеВ Одессе задержаны экстремисты, которые готовились 9-го мая бить ветеранов по заказу российского канала

Он также добавил, что сегодня, 28 апреля, неизвестные лица пытались захватить здание Белгород-Днестровской районной государственной администрации. Неизвестные также требовали отставки главы данной администрации Василия Чернолуцкого.

«Официально заявляю, что одесский Евромайдан, Рада гражданской безопасности к данным противоправным действиям не имеет никакого отношения. Такие действия дискредитируют саму идею Евромайдана и работу наших активистов, работающих на волонтерских началах», - заявил Гордиенко.

Он также призвал население в случае выявления подобных фактов сообщать в штаб Рады гражданской безопасности.

В Одесской областной администрации УНИАН подтвердили факт того, что сегодня «неустановленные лица пыталась захватить здание райадминистрации, в результате чего произошла драка, но захват удалось предотвратить».