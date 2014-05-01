В Белом доме не исключают новых санкций против России

Об этом сообщил представитель Белого дома Джей Карни.

"Эти меры будут расширены. Они будут введены США и нашими партнерами в G7 и в Евросоюзе, если Россия продолжит идти по пути дестабилизации ситуации в Украине и разместит войска вдоль границы с Украиной", - цитирует его Интерфакс.

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"Мы ясно дали понять вместе с нашими партнерами, что будут приняты еще меры, воздействие на российскую экономику будет значительным, оно уже значительное и будет еще будет более значительным, если Россия не встанет на путь деэскалации (конфликта в Украине. - Ред.)", - подчеркнул Карни.