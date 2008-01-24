Россия может прибегнуть не только к дипломатическим мерам в отношении Украины
Нам покажут, где раки зимуют?
В случае вступления Украины в НАТО Россия может прибегнуть относительно неё к целому арсеналу мер, и не только дипломатических или политических.
Об этом заявил председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Виктор Озеров.
Какие это могут быть меры, он не уточнил, передает Радио Свобода.
Виктор Озеров отметил, что Украина стремится вступить в организацию, которую в Москве воспринимают не только как политический, но и как военный блок со всеми вытекающими из этого последствиями.
Ранее МИД России распространил заявление, в котором речь шла об адекватном ответе в случае вступления Украины в северно-атлантический альянс.
Спикер украинского парламента Арсений Яценюк назвал это заявление вмешательством во внутренние дела Украины.
На прошлой неделе Украина обратилась к странам-членам НАТО с просьбой в апреле на Бухарестском саммите рассмотреть возможность ее присоединения к плану действий относительно членства в Альянсе.