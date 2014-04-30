Дарт Вейдер сменил курс с президентской гонки на пост мэра Киева
Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала председателя "Интернет партии Украины" Дарта Вейдера кандидатом на должность мэра столицы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом член комиссии Анастасия Зернова рассказала в интервью журналистам.
"Он подал в установленном порядке документы, поэтому мы обязаны были зарегистрировать. Мы проверили документы – они соответствуют законодательству, поэтому зарегистрировали. В бюллетени у нас будет Дарт Вейдер", - сказала Зерновая.
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Ранее КГТИК зарегистрировала кандидатами на должность Киевского городского председателя партии УДАР Виталия Кличко, народного депутата Лесю Оробец, председателя Европейской партии Николая Катеринчука и Людмилу Василенко, а также известного автогонщика Алексея Мочанова.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля Центральная избирательная комиссия отказала Дарту Вейдеру в регистрации кандидатом в президенты Украины.
КГТИК завершает прием документов на регистрацию кандидатов в мэры столицы сегодня в полночь. Выборы назначены на 25 мая.