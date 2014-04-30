Дарт Вейдер сменил курс с президентской гонки на пост мэра Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом член комиссии Анастасия Зернова рассказала в интервью журналистам.

"Он подал в установленном порядке документы, поэтому мы обязаны были зарегистрировать. Мы проверили документы – они соответствуют законодательству, поэтому зарегистрировали. В бюллетени у нас будет Дарт Вейдер", - сказала Зерновая.

Читайте такжеВыборы президента 25 мая состоятся при любых обстоятельствах - ЦИК

Ранее КГТИК зарегистрировала кандидатами на должность Киевского городского председателя партии УДАР Виталия Кличко, народного депутата Лесю Оробец, председателя Европейской партии Николая Катеринчука и Людмилу Василенко, а также известного автогонщика Алексея Мочанова.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Центральная избирательная комиссия отказала Дарту Вейдеру в регистрации кандидатом в президенты Украины.

КГТИК завершает прием документов на регистрацию кандидатов в мэры столицы сегодня в полночь. Выборы назначены на 25 мая.